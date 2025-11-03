Criminalità in aumento i reati di strada | Milano è al primo posto

Più criminalità, soprattutto nelle metropoli. E Milano balza in testa alla classifica per denunce ogni 100 mila abitanti. I nuovi dati dal Ministero dell'Interno confermano un aumento. Con una concentrazione a Milano e Roma: un reato su cinque si concentra nelle 2 città maggiori. In proporzione, la metropoli lombarda scavalca la capitale, con quasi 7 mila denunce ogni 100 mila abitanti. Seguita da Firenze. Circa la metà di crimini si concentra nei 14 centri urbani più grandi. In testa classifica, perciò, anche Bologna, Rimini, Torino, Prato e Venezia. Per numeri assoluti, la Capitale, comunque, rimane in testa, Milano al secondo posto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Criminalità, in aumento i reati di strada: Milano è al primo posto

News recenti che potrebbero piacerti

Indice di criminalità, delitti in aumento in Trentino: la classifica - facebook.com Vai su Facebook

Delitti in aumento. Violenza di genere in aumento. Criminalità di strada in aumento. E a dirlo non siamo noi, ma il Viminale stesso (...) Il fallimento totale di uno dei cavalli di battaglia di Giorgia Meloni: la “sicurezza”. @MaiorinoM5S https://buff.ly/7nADGf9 - X Vai su X

In crescita i reati di strada, più colpite le grandi città - I delitti commessi e denunciati in Italia sono in aumento e la crescita riguarda soprattutto la micro- Come scrive ansa.it

Reati in aumento, torna la microcriminalità di strada nelle grandi città - Milano, Firenze e Roma le città più colpite ... Da giornalelavoce.it

Criminalità, in aumento i reati di strada: Milano al primo posto sul podio, ma numeri in lieve calo - I dati emergono dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, confrontate con quelle degli anni precedenti ... Scrive msn.com