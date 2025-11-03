Criminalità in aumento i reati di strada | Milano al primo posto sul podio ma numeri in lieve calo

Milano, 3 novembre 2025 – Servono città più sicure: i delitti commessi e denunciati in Italia sono in aumento e la crescita riguarda soprattutto la micro-criminalità di strada. Sul podio Milano, Firenze e Roma: nelle tre aree metropolitane si concentra il 23,5 per cento degli illeciti rilevati. L'indicazione emerge dalle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, fornite in esclusiva al "Sole 24 Ore" del lunedì e confrontate con quelle degli anni precedenti. Aumento dei reati. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l '1,7 per cento in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4 per cento sul 2019 e sopra i livelli anche del 2018. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Criminalità, in aumento i reati di strada: Milano al primo posto sul podio, ma numeri in lieve calo

