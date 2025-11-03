Criminalità Genova decima in Italia | i reati più commessi dati e numeri
Genova finisce nella top 10 della classifica poco lusinghiera dell'indice della criminalità in Italia. Lo studio, condotto dal Sole 24 Ore, riguarda tutte le province italiane e prende in esame i reati compiuti ogni 100mila abitanti nel 2024: secondo i dati segnalati all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Il presunto boss della criminalità pugliese è stato preso "per caso" da un maresciallo della Guardia di Finanza, libero dal servizio, dopo una rapina, sventata, alla Basko di Genova Molassana - facebook.com Vai su Facebook
"ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Genova fra le 10 città meno sicure d’Italia: lo dice la classifica annuale del Sole 24 Ore - Genova entra nella top ten delle città più insicure d'Italia: lo rileva l'indice della criminalità del Sole 24 Ore sulla base degli ultimi dati disponibili del ministero dell’Interno. Riporta ilsecoloxix.it