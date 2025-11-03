Criminalità Genova decima in Italia | i reati più commessi dati e numeri

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova finisce nella top 10 della classifica poco lusinghiera dell'indice della criminalità in Italia. Lo studio, condotto dal Sole 24 Ore, riguarda tutte le province italiane e prende in esame i reati compiuti ogni 100mila abitanti nel 2024: secondo i dati segnalati all'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

