Criminalità | Firenze sul podio delle città con più reati Boom di furti e rapine
I reati in Italia tornano a crescere. Secondo i dati del Viminale, pubblicati in anteprima dal Sole 24 Ore, nel 2024 le denunce all’autorità giudiziaria sono aumentate dell’1,7% su base annua, raggiungendo quota 2,38 milioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Multe, Firenze sul podio: nel 2025 già 28 milioni. E gli altri Comuni in Toscana? Ecco quanto incassano - 292 euro, è la seconda amministrazione locale per incassi da multe nel 2025, praticamente ex aequo (236mila euro di differenza) quelli di ... Secondo lanazione.it