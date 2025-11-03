Criminalità | Firenze sul podio delle città con più reati Boom di furti e rapine

I reati in Italia tornano a crescere. Secondo i dati del Viminale, pubblicati in anteprima dal Sole 24 Ore, nel 2024 le denunce all’autorità giudiziaria sono aumentate dell’1,7% su base annua, raggiungendo quota 2,38 milioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

