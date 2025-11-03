Criminalità Firenze seconda in Italia dopo Milano | aumentano del 7,4% i reati denunciati

Firenze, 3 novembre 2025 – La Toscana si scopre sempre più esposta ai fenomeni di microcriminalità È quanto emerge dai dati del Viminale, pubblicati oggi dal Sole 24 Ore, secondo cui Firenze è la seconda provincia in Italia per numero di reati denunciati, con 6.507 denunce ogni 100mila abitanti. Peggio fa solo Milano, che però registra un leggero calo (-2%) rispetto al 2023, mentre nel capoluogo toscano la c rescita è del 7,4%. Nel 2024 nel territorio fiorentino sono state 64.392 le denunce totali presentate alle forze dell’ordine. “Tralasciando il brusco calo degli illeciti nel 2020 a causa delle restrizioni anti-Covid, fino al 2019 avevamo assistito a una diminuzione costante di tutti i reati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

