Criminalità Firenze è la seconda città d’Italia per numero di reati
Nel 2024, i reati denunciati nel capoluogo toscano rappresentano il 7,4% del totale, con un incremento che fa salire Firenze di una posizione rispetto allo scorso anno, quando occupava il terzo posto. In Italia, complessivamente, sono stati segnalati 2,3 milioni di reati, con un aumento dell’1,7%. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
