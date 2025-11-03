Criminalità e sicurezza | Torino nella top ten delle città con il più alto numero di reati denunciati
C'è anche Torino nella top ten delle grandi città italiane dove, nell'arco dei 12 mesi del 2024, sono stati denunciati più reati. I dati arrivano direttamente da Roma, dal Viminale, anticipati dalla classifica del Sole24Ore. Torino nella top ten delle città con il più alto numero di reati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Strumenti di sicurezza urbana di ultima generazione per il contrasto alla criminalità: ecco cosa abbiamo messo in campo - facebook.com Vai su Facebook
Criminalità e sicurezza: Torino nella top ten delle città con il più alto numero di reati denunciati - Torino nella top ten delle città con il più alto numero di reati denunciati C'è Torino in lista, tra le prime dieci città chiamate in causa quando si parla di crimini e sicurezza, ma non in cima alla ... Riporta torinotoday.it
Sicurezza a Torino, decisi ulteriori servizi interforze - Da giovedì 7 marzo saranno operativi a Torino ulteriori servizi interforze "con il pattugliamento di aree sensibili" da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con il concorso dei ... Si legge su ansa.it