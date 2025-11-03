Criminalità e sicurezza a Trieste dall' indagine del Sole 24 Ore l' attacco delle opposizioni

Dopo la pubblicazione dei dati dell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che collocano Trieste al 12mo posto in Italia per incidenza di delitti denunciati, con 4.578 ogni 100mila abitanti (+8,37 per cento), sono arrivati alcuni caustici commenti dell'opposizione al governo nazionale e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Strumenti di sicurezza urbana di ultima generazione per il contrasto alla criminalità: ecco cosa abbiamo messo in campo - facebook.com Vai su Facebook

Una delle città meno sicure d'Italia: Trieste 12esima per crimini su Sole 24Ore - Maglia nera in Italia per violenze sessuali e pornografia minorile. Da rainews.it

Trieste, venerdì presidio in piazza Garibaldi per sicurezza e giustizia sociale: “Riprendiamoci la piazza” - Una locandina diffusa nelle ultime ore annuncia un presidio in piazza Garibaldi a Trieste, previsto per venerdì 31 ottobre alle ore 19. Riporta triestecafe.it

Sicurezza, a Trieste non saranno rinnovate le zone rosse - A Trieste il provvedimento che ha istituito le zone rosse, scaduto a fine marzo, non sarà rinnovato "per la sua natura giuridica di provvedimento eccezionale e temporaneo e per la constatazione di un ... Segnala ansa.it