Criminalità dilagante i Cinque Reali Siti non ce la fanno più | chiesta l' estensione del ' Decreto Caivano' a tutta l' area
Il Consiglio dell’Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti' - che comprende Orta Nova, Stornara, Stornarella, Ordona e Carapelle - ha espresso "forte preoccupazione" per la crescente ondata criminale che sta investendo il territorio, chiedendo un intervento straordinario da parte dello Stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo un massacro nelle favelas di Rio de Janeiro attribuito al Comando Vermelho, il #Brasile affronta la dilagante criminalità organizzata tra divisioni politiche, tolleranza zero e approcci sociali inefficaci. Di Emiliano Guanella: - facebook.com Vai su Facebook
Dopo un massacro nelle favelas di Rio de Janeiro attribuito al Comando Vermelho, il #Brasile affronta la dilagante criminalità organizzata tra divisioni politiche, tolleranza zero e approcci sociali inefficaci. Di Emiliano Guanella: - X Vai su X