Criminalità Caserta al 43° posto in Italia | oltre 30mila denunce nel 2024
Numeri alla mano, i delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di Polizia in Italia sono in aumento. Secondo l’Indice della Criminalità 2024 pubblicato da Il Sole 24 Ore, i reati segnalati nel Paese sono stati 2,38 milioni, con una crescita dell’1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio Caserta Tv. . Il salotto di Giovanna: Scacco Matto, il nuovo libro di Lucia Sforza - facebook.com Vai su Facebook
Timbravano il badge e lasciavano il posto di lavoro, 9 arresti a Caserta - Lasciavano il posto di lavoro subito dopo aver timbrato il badge o timbravano il badge dei colleghi assenti: con queste accuse nove dipendenti della Asl di Caserta in servizio nel Distretto 13 ... Da ilsecoloxix.it