Criminalità Bologna e Rimini nella top five della classifica del Sole 24 Ore | tutti i dati in Emilia Romagna
Bologna, 3 novembre 2025 – Bologna e Rimini entrano tristemente nella top five (rispettivamente al 4° e al 5° posto) della classifica del Sole24Ore che registra l'Indice della Criminalità misurando le denunce di reato registrate dalle Forze dell'ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. Ma aldilà di Bologna e Rimini perché in realtà, tutte le città emiliano-romagnole rientrano nelle prime 50 posizioni della classifica stilata dal Sole 24 ore. Bologna prima in regione per denunce seguita da Rimini e Ferrara . E così, se i primi tre gradini della preoccupante classifica sono occupati rispettivamente da Milano (l’unica che non vede aumentata il numero dei reati registrando un -2 rispetto all’anno precedente), Firenze (+7,40) e Roma (+5,29), con oltre 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
