Criminalità aumentano i reati in Italia

Tv2000.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia aumentano i delitti denunciati all’autorità giudiziaria: la crescita riguarda soprattutto la microcriminalità. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Criminalità, aumentano i reati in Italia

