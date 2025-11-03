Criminalità aumentano i reati in Italia
In Italia aumentano i delitti denunciati all’autorità giudiziaria: la crescita riguarda soprattutto la microcriminalità. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Indice di criminalità, delitti in aumento in Trentino: la classifica
Delitti in aumento. Violenza di genere in aumento. Criminalità di strada in aumento. E a dirlo non siamo noi, ma il Viminale stesso (...) Il fallimento totale di uno dei cavalli di battaglia di Giorgia Meloni: la "sicurezza". @MaiorinoM5S
Criminalità, Firenze seconda in Italia dopo Milano: aumentano del 7,4% i reati denunciati - In Toscana salgono le denunce in tutte le province: anche Prato e Livorno nella top ten.
Criminalità in Italia, aumentano i reati di strada: i dati del Viminale - Nel 2024, in Italia, i reati hanno fatto registrare un trend in crescita, pari ad un +1,7% rispetto al 2023, con gli illeciti che hanno anche superato i livelli del 2018.