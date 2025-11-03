Criminalità 20mila reati denunciati in un anno | Latina al 33° posto nella classifica nazionale

Latinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia aumentano i reati denunciati all'autorità giudiziaria e a crescere è soprattutto la micro criminalità di strada. A rivelarlo sono i dati dati del dipartimento di pubblica sicurezza del ministro dell'Interno, forniti dal Sole 24 Ore di oggi, lunedì 3 novembre, che stila l'annuale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

