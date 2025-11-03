Criminali più o meno
Cinque province dell'Emilia-Romagna (Bologna, Rimini, Ferrara, Modena e Parma) sono fra le venti più pericolose d'Italia, cioè quelle con l'indice di criminalità più elevato. Le altre quattro (Ravenna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e Piacenza) entrano comunque nelle prime 42. Nel nostro territorio si sono impennati i reati di stranieri e minori (le famigerate baby gang). Sono i numeri, in questo caso spietati, che ogni anno vengono presentati da Il Sole 24 Ore. Cosa sta succedendo? E perché? Partiamo subito con le giustificazioni: 1) L'Emilia Romagna è una regione piena di cittadini con la schiena dritta: se c'è un reato lo denunciano, i napoletani non lo fanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
