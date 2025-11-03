Cresce la fiducia nel governo | cosa dice l' ultimo sondaggio
Cambiano in mesi ma la fiducia nei confronti del governo Meloni rimane invariata. L’ultimo sondaggio Dire Tecnè, con interviste molto recenti effettuate tra il 29 e il 30 ottobre, rappresentano una doccia gelata per la sinistra. I numeri della rilevazione mettono in primo piano tre aspetti dell’attuale politica nostra. In primis, Fratelli d’Italia, nonostante la presenza al governo da tre anni, continua a incrementare i suoi elettori. In secondo luogo, la fiducia nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra non conoscere momenti di stop. In terzo e ultimo luogo, invece, la sinistra, e in particolare il Pd, continua a perdere terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
L'ultimo sondaggio di #Pagnoncelli conferma #FdI al 28%, mentre il #Pd cala. Il centrosinistra è staccatissimo rispetto alle forze di maggioranza. Cresce la fiducia in #Meloni: tutte le cifre della rilevazione - facebook.com Vai su Facebook
L'indice di #fiducia dei #consumatori cresce per il secondo mese consecutivo nell'#uenoyama - X Vai su X
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce anche il Pd. M5s in calo - Fratelli d’Italia cresce ancora e consolida la leadership nei sondaggi Dire- Come scrive blitzquotidiano.it
Sondaggi 2025, massima fiducia per la Meloni, crolla M5s, tiene il Pd, sale FI, stabile Lega - Secondo l’analisi di Nando Pagnoncelli per Ipsos sul “Corriere della Sera”, l’indice di gradimento del governo sale all’43% e la leader al 44%, mentre le intenzioni di voto restano immutate. Da msn.com
Fiducia consumatori, "bene ma ancora luci e ombre": i commenti - Per il secondo mese consecutivo cresce l’indice sulla fiducia di imprese e consumatori, "un segnale senza dubbio positivo che il governo deve ora sostenere con misure adeguate". finanza.repubblica.it scrive