Cambiano in mesi ma la fiducia nei confronti del governo Meloni rimane invariata. L’ultimo sondaggio Dire Tecnè, con interviste molto recenti effettuate tra il 29 e il 30 ottobre, rappresentano una doccia gelata per la sinistra. I numeri della rilevazione mettono in primo piano tre aspetti dell’attuale politica nostra. In primis, Fratelli d’Italia, nonostante la presenza al governo da tre anni, continua a incrementare i suoi elettori. In secondo luogo, la fiducia nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sembra non conoscere momenti di stop. In terzo e ultimo luogo, invece, la sinistra, e in particolare il Pd, continua a perdere terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cresce la fiducia nel governo: cosa dice l'ultimo sondaggio