Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 novembre 2025 – Un milione di posti di lavoro è stato generato nel corso dei primi tre anni del governo Meloni. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato il mese prima, quando, a luglio, la platea dei lavoratori italiani ha raggiunto la soglia di 24,2 milioni di unità. A queste note positive si contrappone, purtroppo, l’andamento della cassa integrazione. Nel primo semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito di quasi il 22 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Creato un milione di posti di lavoro in tre anni. Il paradosso del boom della cassa integrazione

