Creato un milione di posti di lavoro in tre anni Il paradosso del boom della cassa integrazione

Milano, 3 novembre 2025 – Un milione di posti di lavoro è stato generato nel corso dei primi tre anni del governo Meloni. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. Il record storico è stato comunque registrato il mese prima, quando, a luglio, la platea dei lavoratori italiani ha raggiunto la soglia di 24,2 milioni di unità. A queste note positive si contrappone, purtroppo, l’andamento della cassa integrazione. Nel primo semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito di quasi il 22 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Creato un milione di posti di lavoro in tre anni. Il paradosso del boom della cassa integrazione

Approfondisci con queste news

Su un milione di manifestanti, i mentecatti che hanno sfasciato macchine e ferito gli agenti sono stati circa 300. Ripeto: 300 su un milione di persone che non hanno creato il minimo problema e che anzi hanno tenuto le distanze dai suddetti idioti. Chi sceglie di - facebook.com Vai su Facebook

Il primo fu Berlusconi. Meloni lo ha appena annunciato per celebrare i mille giorni di governo. Ma lo hanno fatto anche Renzi, Conte e Salvini, scrive Lidia Baratta nella ... - La premier Giorgia Meloni ha scelto la platea amica del congresso della Cisl per celebrare il suo ... Scrive linkiesta.it

Meloni: «Oggi mille giorni del governo, creato oltre 1 milione di posti di lavoro» VIDEO - E penso che sia un tempo sufficiente per valutare con onestà la direzione intrapresa e il ... Segnala ilgazzettino.it

Lavoro, balzo degli occupati stabili e salgono anche gli stipendi. Meloni: «Creato un milione di posti» - C'è molto ancora da recuperare rispetto ad altri Paesi dell'area ... Secondo ilgazzettino.it