A volte la passione nasce per caso, da un piccolo gesto quotidiano. Così è stato per Nazzareno Bertelli Motta, originario di Mezzogoro e da 35 anni residente a Lagosanto, che ha ricostruito con pazienza e ingegno il Castello utilizzando dei bastoncini da gelato e della colla a caldo. Tutto è cominciato nel novembre del 2019, quando la moglie stava preparando delle casette di legno per decorare la vetrina natalizia. "La osservavo realizzare quelle costruzioni – racconta Bertelli Motta –. Ho voluto provare anch’io a farne una, e da lì è partita la passione". Da allora non si è più fermato. Dopo aver realizzato miniature ispirate a Comacchio e all’Abbazia di Pomposa — dove aveva partecipato alla rievocazione storica di Pomposa Imperialis — ha deciso di dedicarsi al suo sogno più grande: ricostruire il Castello Estense, simbolo della città di Ferrara e capolavoro architettonico del Rinascimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Costruisce il Castello in miniatura: "Ho usato bastoncini da gelato"