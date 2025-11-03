Roma, 3 novembre 2025 – C’è un luogo, nel caldo, splendido tratto di oceano compreso tra Baja California e il Messico continentale, dove la gerarchia degli oceani sembra capovolgersi. Qui, negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno filmato una scena che rovescia un mito radicato nell’immaginario collettivo: il grande squalo bianco non è più il sovrano incontrastato del mare. A contendergli il trono sono le orche, predatrici ciniche e implacabili. Ecco come e perché. Le orche e la loro tecnica di attacco sorprendente. Le immagini acquisite dai biologi marini ritraggono un gruppo di cinque femmine di orca che agiscono come un unico corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Così le orche adesso cacciano i grandi squali bianchi