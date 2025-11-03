Così Fratelli d' Italia vuole cambiare la legge sull' iscrizione nel registro degli indagati
Il governo vuole riformare l'iscrizione nel registro degli indagati introducendo una norma per tutelare chi agisce per legittima difesa per "stato di necessità" o per l'adempimento di un dovere. L'intenzione di varare una modifica legislativa per evitare "gogne mediatiche" era stata già. 🔗 Leggi su Today.it
Telesveva. . +++TONIA SPINA,Fratelli d'Italia, ospite di Telesveva con Roberto Straniero in #SPAZIOCITTÀ+++ - facebook.com Vai su Facebook
A Parma, nella sede di Fratelli d'Italia, si cantano cori inneggianti al duce. Giorgia Meloni può raccontare di aver archiviato il passato, ma quando il fascismo risuona dentro le sedi del suo partito, significa che quel passato non è mai stato espulso dalla cultura - X Vai su X
Fratelli d'Italia Co-Ro esprime vive congratulazioni alla nuova Giunta Regionale - «La nomina degli assessori Montuoro e Calabrese rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero partito. Lo riporta ecodellojonio.it
Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, la Procura apre un fascicolo - È la sera di martedì 28 ottobre, non un giorno qualsiasi ma l'anniversario della marcia su Roma, un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, ... Riporta ansa.it
Parma, cori fascisti e inni al Duce in una sede di Fratelli d'Italia: la Procura apre un fascicolo - Il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale commissaria la sezione, presidio di protesta nel pomeriggio ... Segnala msn.com