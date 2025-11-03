Cosenza si guarda al futuro presenta il suo grande sogno | ecco il progetto per il nuovo stadio da 20mila posti! I dettagli
Il Cosenza alza l’asticella: presentato il progetto del nuovo San Vito-Marulla, un impianto moderno da 20mila spettatori Il Cosenza guarda al futuro con ambizione e ha presentato il concept del nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Caruso e dell’architetto Cefarelli dello studio GAU Arena, autore del progetto. L’idea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
GUARDA gli Highlights di #cosenzapotenza sul nostro sito ufficiale #cosenzacalcio #SerieCSkyWifi Sky Sport
Nuovo ospedale di Cosenza, Bucarelli: «Guardiamo alla città unica oltre i confini amministrativi» - La sindaca di Mendicino: «Il mio comune ha perso tanto per la mancata realizzazione del nuovo hub in zona San Michele. cosenzachannel.it scrive
Cosenza, oggi l'assemblea cittadina per il futuro del club: "Scriviamolo assieme" - Questo pomeriggio a Cosenza, ore 18:00 presso il Cinema San Nicola, si terrà l’assemblea pubblica per discutere il futuro della squadra calcistica cittadina a cui parteciperanno non solo i tifosi ... Da tuttomercatoweb.com
Cosenza, Alvini: "Il mio futuro? Non mi interessa, allenare qui è stato un privilegio" - Il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini ha commentato così, come riportato da Cosenzachannel. Come scrive tuttomercatoweb.com