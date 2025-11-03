Il Cosenza alza l’asticella: presentato il progetto del nuovo San Vito-Marulla, un impianto moderno da 20mila spettatori Il Cosenza guarda al futuro con ambizione e ha presentato il concept del nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Caruso e dell’architetto Cefarelli dello studio GAU Arena, autore del progetto. L’idea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cosenza, si guarda al futuro presenta il suo grande sogno: ecco il progetto per il nuovo stadio da 20mila posti! I dettagli