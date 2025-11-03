Cosa vuol dire che i carabinieri vogliono trattare l'indagine sul delitto di Garlasco come fosse terrorismo

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Brescia sta cercando indizi sull'accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex pm di Pavia Mario Venditti e di corruzione nei confronti del padre di Andrea Sempio. Al vaglio ci sono tutte le conversazioni del 2017 ma è impossibile risalire ai tabulati telefonici di allora, a meno che si tratti questo caso come un caso di terrorismo e di mafia. Ma un caso di corruzione come questo può veramente essere trattato come uno di antiterrorismo? Quali requisiti occorrono? A Fanpage.it lo ha spiegato l'ex procuratore di Tivoli Francesco Menditto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cosa vuol dire carabinieriAndrea e Francesco carabinieri-eroi: “Voleva buttarsi, lo abbiamo salvato” - Indossano la divisa dei carabinieri i due angeli che hanno salvato un uomo di circa sessant’anni, lo ... Scrive msn.com

cosa vuol dire carabinieriIlaria Salis contro i carabinieri, Matteo Baldan di Fratelli d'Italia pubblica video IA: "Comprendere strage" - Ilaria Salis attacca Matteo Baldan dopo il video fake generato con l’intelligenza artificiale e condiviso dal politico di FdI: “Povero sfigato” ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Vuol Dire Carabinieri