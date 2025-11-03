Cosa vuol dire che i carabinieri vogliono trattare l'indagine sul delitto di Garlasco come fosse terrorismo
La Procura di Brescia sta cercando indizi sull'accusa di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex pm di Pavia Mario Venditti e di corruzione nei confronti del padre di Andrea Sempio. Al vaglio ci sono tutte le conversazioni del 2017 ma è impossibile risalire ai tabulati telefonici di allora, a meno che si tratti questo caso come un caso di terrorismo e di mafia. Ma un caso di corruzione come questo può veramente essere trattato come uno di antiterrorismo? Quali requisiti occorrono? A Fanpage.it lo ha spiegato l'ex procuratore di Tivoli Francesco Menditto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
