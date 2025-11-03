Cosa sta succedendo tra USA e Venezuela | i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crisi Usa-Venezuela. Donald Trump accusa Nicolas Maduro di alimentare il narcotraffico e continua ad attaccare navi venezuelane nei Caraibi, causando decine di morti. Caracas reagisce chiedendo aiuti a Russia, Cina e Iran. Intanto l’ONU non definisce il Venezuela un "narco-Stato": è solo crocevia del traffico di cocaina regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

