Cosa sta succedendo in Nigeria e perché Trump minaccia un intervento militare per salvare i cristiani

Spinto dalla missione di «salvare» i cristiani nel mondo, Donald Trump ha minacciato di aprire un nuovo fronte di guerra in Nigeria. Interrogato sull’Air Force One da un giornalista dell’ Afp se prevedesse di inviare forze di terra o solo raid aerei nel Paese africano, il presidente americano ha glissato con un «vedremo, non ho ancora deciso». Ma « stanno uccidendo tantissimi cristiani – ha aggiunto – e non lo permetterò». Il giorno precedente, Trump aveva già annunciato la possibilità di un’azione militare qualora il governo nigeriano avesse continuato a tollerare «l’uccisione di cristiani», come riportato su Truth. 🔗 Leggi su Open.online

