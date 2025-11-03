Cosa sta succedendo a Britney Spears? Sparisce da Instagram e preoccupa i fan
L’account Instagram di Britney Spears non è più disponibile. La popstar, seguita da oltre 42 milioni di follower, ha cancellato, o meglio deattivato, il suo profilo che per anni è stato il suo principale canale di comunicazione con il pubblico. Al posto delle migliaia di post accumulati in oltre 12 anni di attività, ora appare solo una pagina di errore con un messaggio secco: “Il link potrebbe essere interrotto o il profilo potrebbe essere stato rimosso”. Non è ancora chiaro se la cantante di Lucky abbia cancellato personalmente il proprio account o se la piattaforma di proprietà di Meta abbia disposto una sospensione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
