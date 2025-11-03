Cosa sono le BIAB nails e perché vanno provate almeno una volta
Il giusto compromesso tra unghie impeccabili e forti esiste: sono le BIAB nails (acronimo di Builder In A Bottle ). Una delle tendenze più amate degli ultimi tempi nel mondo della nail art contemporanea. E le unghie autunno 2025 non possono fare a meno di contemplarla. Cosa sono le BIAB nails. Le BIAB nails prendono il nome dal brand che ha reso famoso questo prodotto, e vengono chiamate anche “ builder nails ”. Il prodotto in questione è un ibrido tra il gel costruttore e il semipermanente, creato per rinforzare e migliorare la salute dell’unghia naturale. Senza ricorrere a ricostruzioni invasive. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondisci con queste news
Sapete cosa sono "Is Animeddas"? In Sardegna, il culto dei defunti ha radici antichissime, che risalgono fino all'epoca nuragica. Non è solo una commemorazione, ma un legame profondo con chi non c'è più, visto come un passaggio a un'altra dimensione. Tr - facebook.com Vai su Facebook
Biab: che cosa è il trattamento per le unghie che sta conquistando TikTok - Tonde, quadrate, a mandorla, con gel, semipermanente o smalto, nere, rosse o con colori neutri. donnamoderna.com scrive
French manicure estiva: le foggy nails sono da provare subito - Senza arrivare a rinunciare del tutto allo smalto, come hanno fatto molte celebrità, si possono scegliere tra diverse ... Come scrive donnamoderna.com