Il giusto compromesso tra unghie impeccabili e forti esiste: sono le BIAB nails (acronimo di Builder In A Bottle ). Una delle tendenze più amate degli ultimi tempi nel mondo della nail art contemporanea. E le unghie autunno 2025 non possono fare a meno di contemplarla. Cosa sono le BIAB nails. Le BIAB nails prendono il nome dal brand che ha reso famoso questo prodotto, e vengono chiamate anche “ builder nails ”. Il prodotto in questione è un ibrido tra il gel costruttore e il semipermanente, creato per rinforzare e migliorare la salute dell’unghia naturale. Senza ricorrere a ricostruzioni invasive. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa sono le BIAB nails (e perché vanno provate almeno una volta)