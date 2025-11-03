Cosa ha fatto la sera prima del parto Chiara Petrolini la rivelazione shock solo ora

Un silenzio teso ha accompagnato l’ingresso di Chiara Petrolini nell’aula della Corte d’Assise di Parma, dove oggi, 3 novembre, si è aperta una nuova e delicata udienza del processo che la vede imputata per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati. La giovane, 22 anni, è entrata da un accesso secondario, evitando i fotografi e i curiosi, poi si è seduta accanto al suo avvocato, Nicola Tria, con lo sguardo basso e un atteggiamento apparentemente distaccato. Leggi anche: Chiara Petrolini, la strategia per ottenere l’infermità: “I miei due piccoli mi danno sostegno” In aula, accanto al banco della difesa, erano presenti anche Samuel Granelli, ex fidanzato e padre dei due bambini, parte civile nel procedimento con l’avvocata Monica Moschioni, e alcune delle persone chiave nella ricostruzione dei giorni che precedettero la tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

