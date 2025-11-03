Cosa darei per stringerti per un’ultima volta Halo | Aron Ramsey lascia il Messico dopo aver smarrito la sua cagnolina

Aron Ramsey sta vivendo in Messico delle settimane da incubo. Il calciatore si era trasferito a luglio nei Pumas UNAM a Città del Messico della Liga Mx (campionato di Serie A messicana), con grandi aspettative da parte dei tifosi. Da alcuni giorno però, Ramsey ha lasciato il terreno di gioco per dedicarsi al ritrovamento della sua cagnolina Halo. Dopo tre settimane di ricerche andate a vuoto, Ramsey rescinderà il contratto coi Pumas e tornerà in Galles. Il beagle è sparito il 9 ottobre a San Miguel de Allende, nello stato di Guanajuato, lì dove è stato localizzato per l’ultima volta grazie al collare Gps. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

