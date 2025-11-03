Cosa c' è di meglio di un data center sottomarino che usa energia del vento e acqua di mare?

Wired.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto da 195 milioni di euro sfrutta l'energia del vento e l'acqua di mare per mantenere freddi i server e ridurre i consumi energetici. Un esempio perfetto di transizione e innovazione. 🔗 Leggi su Wired.it

cosa c 232 di meglio di un data center sottomarino che usa energia del vento e acqua di mare

© Wired.it - Cosa c'è di meglio di un data center sottomarino che usa energia del vento e acqua di mare?

Argomenti simili trattati di recente

Cosa c'&#232; in tv questa settimana: i 100 anni di Andrea Camilleri, la festa di Alessandra Amoroso, il meglio di Battiti Live e Peppino di Capri - 5 Power Hits Estate 2025, martedì spazio alla nuova generazione con Radio Zeta Future Hits Live 2025. Lo riporta leggo.it

Cosa c'&#232; in tv questa settimana: i 100 anni di Andrea Camilleri, la festa di Alessandra Amoroso, il meglio di Battiti Live e Peppino di Capri - L’estate sta finendo e settembre si apre con una settimana tv ricca di musica, fiction e spettacolo. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa C 232 Meglio