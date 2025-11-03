Cosa c' è di meglio di un data center sottomarino che usa energia del vento e acqua di mare?

Il progetto da 195 milioni di euro sfrutta l'energia del vento e l'acqua di mare per mantenere freddi i server e ridurre i consumi energetici. Un esempio perfetto di transizione e innovazione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa c'è di meglio di un data center sottomarino che usa energia del vento e acqua di mare?

