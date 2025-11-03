Cortona e Vittorio Veneto unite per la cultura e la memoria | firmato un protocollo d’intesa per la promozione culturale e turistica
Arezzo, 3 novembre 2025 – Le città di Cortona e Vittorio Veneto hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a lla promozione e allo sviluppo di attività culturali e turistiche congiunte. L’accordo nasce dalla volontà condivisa delle due amministrazioni di valorizzare il proprio patrimonio artistico, storico e paesaggistico, rafforzando il dialogo tra territori e favorendo la crescita culturale e civile delle rispettive comunità. Il protocollo, della durata triennale, prevede una collaborazione stabile e sinergica tra i due Comuni attraverso iniziative volte a sostenere la cultura come motore di sviluppo sociale, economico e turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
