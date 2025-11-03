Corsa contro il tempo per liberare Ottavio | Rischio crollo altissimo
Corsa contro il tempo per cercare di salvare l'operaio rimasto bloccato sotto le macerie, dopo il doppio crollo, di questa mattina, di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci a Roma. Ottavio, il suo nome. Dietro la zona di sicurezza, transennata dalle forze dell'ordine, una folla di persone, tra curiosi, turisti e giornalisti, assiste con il fiato sospeso alle operazioni di soccorso, nella speranza che l'uomo venga estratto vivo. A quanto si apprende, circa mezz'ora fa i Vigili del fuoco hanno scambiato qualche parola con l'uomo che viene assistito anche dal punto di vista sanitario, anche con alcune bombole di ossigeno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
