Corsa al bonus mamme per 20mila
IL SOSTEGNO. L’integrazione di 40 euro al mese per le lavoratrici con due o più figli: domande fino al 9 dicembre. La novità: vanno fatte direttamente all’Inps. I sindacati: «Restano troppe escluse, servono misure strutturali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Corsa al bonus mamme per 20mila - La finestra s’è aperta e resterà spalancata fino al 9 dicembre: potenzialmente, ci sono affacciate circa 20mila bergamasche. Secondo ecodibergamo.it
Bonus mamme da 480 euro, riduzione soglia Isee o contributo più alto: le ipotesi di rafforzamento in Manovra - Il governo è al lavoro per la proroga e il rafforzamento del cosiddetto "bonus mamme". Si legge su leggo.it
Bonus mamme da 480 euro, riduzione soglia reddito o contributo più alto: le ipotesi di rafforzamento in Manovra - Si tratta del contributo da 40 euro al mese previsto nel 2025 per le madri lavoratrici che finirà a dicembre, in ... Si legge su ilmessaggero.it