Corruzione urbanistica a Usmate Velate | i condannati e chi andrà a processo

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usmate Velate (Monza Brianza), 3 Novembre 2025 - Tre condanne, un'assoluzione, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio per la corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate. Le 24 famiglie sospese di Usmate Velate: “Siamo vittime del cantiere sequestrato” La gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini nel processo con il rito abbreviato ha inflitto 6 anni e 1 mese di reclusione all'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Colombo, 3 anni all'imprenditore Galdino Magni,  un anno e mezzo con la pena sospesa all'imprenditrice Antonella Cantù per corruzione per l'esercizio della funzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

corruzione urbanistica a usmate velate i condannati e chi andr224 a processo

© Ilgiorno.it - Corruzione urbanistica a Usmate Velate: i condannati e chi andrà a processo

Contenuti che potrebbero interessarti

corruzione urbanistica usmate velateUsmate Velate: le sentenze del processo per corruzione nell’urbanistica, il cantiere passa al Comune - Era il giorno delle sentenze nel processo sul presunto abuso edilizio del complesso residenziale “Verde Manara” di via ... Lo riporta msn.com

corruzione urbanistica usmate velateUsmate, il processo al mattone . Oggi è il giorno della sentenza - Ancora sotto sequestro il cantiere Verde Manara realizzato da Alberto Riva, 24 appartamenti tutti già assegnati ... Riporta msn.com

La presunta corruzione urbanistica. Nuova relazione in aula: iter regolare. Chiesto il dissequestro del cantiere - La società costruttrice fa leva sul documento dell’Ufficio tecnico comunale per liberare i ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Urbanistica Usmate Velate