Usmate Velate (Monza Brianza), 3 Novembre 2025 - Tre condanne, un'assoluzione, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio per la corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate. Le 24 famiglie sospese di Usmate Velate: “Siamo vittime del cantiere sequestrato” La gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini nel processo con il rito abbreviato ha inflitto 6 anni e 1 mese di reclusione all'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Colombo, 3 anni all'imprenditore Galdino Magni, un anno e mezzo con la pena sospesa all'imprenditrice Antonella Cantù per corruzione per l'esercizio della funzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corruzione urbanistica a Usmate Velate: i condannati e chi andrà a processo