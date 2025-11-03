2025-11-03 16:52:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: SANTANDER (SPAGNA) – Non solo Kylian Mbappé, Lamine Lamal o Julian Alvarez. In Spagna c’è un attaccante che, con le sue doti da finalizzatore, ha già conquistato tutti attirando su di sé le attenzioni dei più grandi club europei. Gioca ne ‘LaLiga Hypermotion’ (la Serie B spagnola, ndr) con la maglia del Racing Santander capolista: stiamo parlando di Jeremy Arevalo, bomber classe 2005 che ha già segnato 7 gol in 12 partite di campionato. Di origini ecuadoriane, Arevalo è nato a Maliaño, una cittadina alle porte di Santander, ha la doppia nazionalità (spagnola e ecuadoriana) e un contratto con il Racing, il club in cui è cresciuto fin da giovane, in scadenza nel giugno 2027. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “La Roma punta Arevalo, l’interesse per l’attaccante è concreto”