Correte via Crollo ai Fori Imperiali | il video choc urla e terrore Cosa è successo davvero il bilancio

Mattina di paura nel cuore di Roma. Le persone che si trovavano nei pressi dei Fori Imperiali hanno vissuto momenti di puro terrore quando, all'improvviso, un fragoroso boato ha squarciato il silenzio della tarda mattinata. Urla di disperazione, corse per mettersi in salvo e poi una nuvola di polvere che ha avvolto Largo Corrado Ricci: così sono stati descritti i minuti successivi al crollo parziale della Torre dei Conti, uno dei simboli medievali della Capitale. In rete, intanto, stanno circolando i video del crollo, filmati dai passanti con i telefoni, che mostrano la violenza dell'impatto e il panico tra la folla.