Cori fascisti toni accesi in Consiglio Guerra | C' è un reato Bocchi | Decide la magistratura
Nell'ultima seduta del Consiglio comunale, si è tornati a parlare della questione dei cori fascisti intonati davanti alla sede di Fratelli d'Itala da alcuni giovani appartenenti al movimento di Gioventù Nazionale. Botta e risposta tra Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in cons. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
