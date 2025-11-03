Cordoglio nel mondo della cultura | morto lo storico ricercatore dell’Università per adulti

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Gianluigi Gambi, venuto a mancare nella giornata di sabato 1° novembre. Gian Luigi Gambi era nato a Ravenna 79 anni fa, ma ha vissuto a Lugo gran parte della propria vita. Lascia la moglie Marcella. I funerali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

