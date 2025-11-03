Cordoglio nel mondo della cultura | morto lo storico ricercatore dell’Università per adulti
L'Amministrazione comunale di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Gianluigi Gambi, venuto a mancare nella giornata di sabato 1° novembre. Gian Luigi Gambi era nato a Ravenna 79 anni fa, ma ha vissuto a Lugo gran parte della propria vita. Lascia la moglie Marcella. I funerali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Barbara Facci è scomparsa a 24 anni. Enorme il cordoglio in Piana Rotaliana e nel mondo della pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo culturale lucchese, muore Luigi Angelini. Il cordoglio del Teatro del Giglio di cui era stato direttore generale - Morto Luigi Angelini, figura di straordinaria importanza nella storia recente del teatro e della vita culturale della città, dove lascerà un grande vuoto. Come scrive luccaindiretta.it
Napoli piange la scomparsa di Mimmo Jodice: addio al leggendario fotografo - Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Napoli e del ministro della Cultura Giu ... Secondo napolitoday.it
LUTTO - E' morto il fotografo Mimmo Iodice, il cordoglio della Fondazione Valenzi - Dolore per la morte del maestro Mimmo Jodice Messaggio di Lucia Valenzi: "Ci uniamo al cordoglio per la morte del grande maestro Mimmo Jodice. Riporta napolimagazine.com