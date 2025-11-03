Coppia intossicata nell'Aretino lei muore e lui sta male | si indaga su disinfestazione antitarlo

Antonella Peruzzi, 66 anni, è morta nella sua villa di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dopo un malore che ha colto lei e il marito (sopravvissuto). La procura indaga per omicidio colposo e ha iscritto il titolare della ditta che aveva effettuato una disinfestazione antitarlo pochi giorni prima della tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it