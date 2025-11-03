Coppa del Mondo di scherma 2025 2026 | si riparte con fioretto a Palma de Maiorca e sciabola ad Algeri 48 azzurri in pedana

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre via alla nuova stagione mondiale: 24 italiani nel fioretto e 24 nella sciabola, con prove individuali e a squadre. Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma 20252026, con l’Italia pronta a essere protagonista fin dalle prime pedane internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it