Coppa del Mondo di scherma 2025 2026 | si riparte con fioretto a Palma de Maiorca e sciabola ad Algeri 48 azzurri in pedana
Da giovedì 6 a domenica 9 novembre via alla nuova stagione mondiale: 24 italiani nel fioretto e 24 nella sciabola, con prove individuali e a squadre. Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma 20252026, con l’Italia pronta a essere protagonista fin dalle prime pedane internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Istanbul – Coppa del Mondo U20 @_checco.r (sez. Giovanile FFOO) chiude tra i Top 32, mentre @tris.tang_702 e @danisfg22 si fermano ai tabelloni preliminari. Prossimo step Coppa del Mondo U20 di Samorin! #Livorno #fencing #scherm - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, i convocati per la Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli e Battiston guidano gli azzurri ad Algeri - Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla stagione 2025- Da oasport.it
Fioretto Under 20, 24 azzurri a Istanbul per il debutto stagionale di Coppa del Mondo - La nuova stagione internazionale del fioretto giovanile si apre a Istanbul, dove da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre andrà in scena ... Lo riporta sportface.it
Scherma paralimpica, ritiro a Cascia per la Nazionale azzurra in vista della Coppa del Mondo di Nakhon - Scherma paralimpica, ritiro a Cascia per la Nazionale azzurra in vista della Coppa del Mondo di Nakhon. Secondo sportface.it