Coppa Davis 2025 a Bologna | date biglietti e campioni Sinner non c’è
Bologna, 3 novembre 2025 - Dal 18 al 23 novembre Bologna tornerà ad accogliere la Coppa Davis, che per il quarto anno consecutivo farà tappa in Emilia-Romagna. Ma questa volta con una novità storica: per la prima volta sotto le Due Torri si giocheranno non solo i quarti di finale, ma anche semifinali e finale. Le Final 8 si disputeranno nella nuova “Super Tennis Arena” di Bologna Fiere, un impianto temporaneo da oltre diecimila posti che trasformerà il quartiere fieristico in un grande palcoscenico internazionale. L’orgoglio dell’Emilia-Romagna per la Coppa Davis in regione. PRESENTAZIONE COPPA DAVIS "Raccogliamo i frutti di un lavoro iniziato da molto tempo – ha dichiarato il presidente della Regione, Michele de Pascale – Gli investimenti fatti sullo sport in Emilia-Romagna sono stati straordinari e oggi ospitare la Coppa Davis è motivo di grande orgoglio per tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
