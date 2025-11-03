Cop30 in Brasile dalle fonti fossili alla finanza gli obiettivi e i ruoli delle super potenze | Usa defilati Pechino a dominare sui dossier Per l’Ue un bivio
Passare da impegni e negoziazioni alle azioni concrete. È questo l’arduo compito che avrà la Cop 30, Conferenza delle Parti sul Clima che inizierà ufficialmente il 10 novembre a Belém, in Brasile. Preceduta, questa volta, dal summit dei leader che si svolgerà tra il 6 e il 7. I tavoli sono tanti, i punti di scontro pure. Si ruota intorno a tre obiettivi principali: arrivare a 1300 miliardi da mobilitare entro il 2035 per i Paesi in via di Sviluppo, mettere in primo piano le risorse per l’ adattamento e dare seguito all’impegno di avviare una transizione che porti all’abbandono dei combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
