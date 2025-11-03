Convocati Sporting per la Juve | Rui Borges deve fare a meno di 4 pedine La lista completa dei giocatori a disposizione

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per il match di Champions League. Assenze anche in casa  Sporting CP  alla vigilia della delicata trasferta europea a Torino. Il club portoghese ha ufficialmente  annunciato la lista dei convocati  scelti dal tecnico  Rui Borges  per la gara di domani (martedì, ndr) contro la  nuova Juventus di Luciano Spalletti, e le notizie non sono confortanti per l’allenatore. La squadra lusitana si presenterà all’Allianz Stadium con una rosa ritoccata a causa di alcune importanti assenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

convocati sporting per la juve rui borges deve fare a meno di 4 pedine la lista completa dei giocatori a disposizione

© Juventusnews24.com - Convocati Sporting per la Juve: Rui Borges deve fare a meno di 4 pedine. La lista completa dei giocatori a disposizione

Approfondisci con queste news

convocati sporting juve ruiQui Sporting - Rui Borges: “Potremo analizzare una sola partita per la Juve di Spalletti. Sulle scelte in attacco…” - Rui Borges ha parlato in esclusiva a Sport Tv e si è soffermato anche sul match con la Juventus di domani:  Cosa ci si aspetta dalla Juventus? Scrive tuttojuve.com

Qui Sporting - 4 assenti nella rifinitura di questa mattina - Questa mattina, lo Sporting Lisbona si è allenato in vista della gara con la Juventus e come rivelato da Record, Rui Borges aveva a disposizione Salvador Boupendza, Bruno ... Come scrive tuttojuve.com

L'allenatore dello Sporting Rui Borges: "Juve? Ora avranno una nuova energia" - L'allenatore dello Sporting, Rui Borges, ha parlato dopo la vittoria dei suoi uomini, e ai microfoni di Sport TV ha commentato anche la prossima gara contro la Juventus, soffermandosi sul cambio in ... Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Convocati Sporting Juve Rui