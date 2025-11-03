Convegno Lions sull’Intelligenza Artificiale | Un' opportunità per guardare oltre l' orizzonte

Nuovo evento organizzato dal Lions Club Sangemini - Terni dei Naharti, in collaborazione con il Lions Club Roma Parioli. Giovedì 6 novembre, dalle ore 19.00, è in programma un convegno online dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI).L'iniziativa, gratuita e aperta a tutta la popolazione, si. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

