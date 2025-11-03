Contromano in tangenziale | Polizia Locale evita la tragedia e ferma automobilista ubriaca

Nella serata del 30 ottobre scorso, un episodio che poteva avere conseguenze gravi o addirittura tragiche è stato evitato grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Modena. Mentre si dirigevano verso un intervento nella frazione di Cognento, gli agenti si sono trovati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

