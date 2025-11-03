Controlli straordinari dei Carabinieri nel cuore di Napoli | due arresti denunce e sanzioni nei Quartieri Spagnoli

Operazione notturna tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli: arrestati un 59enne e un 63enne, sanzioni per locali e decine di violazioni al codice della strada.. Si mantiene alta l’attenzione dei Carabinieri sul cuore di Napoli. E’ di questa notte un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dai militari della compagnia Napoli Centro tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Due le persone arrestate: una in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’altra per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un tentativo di fuga durante un controllo. 59 anni, l’uomo non ha rispettato l’alt e ha investito uno dei carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

