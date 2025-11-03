Controlli e sanzioni dei carabinieri durante la notte di Halloween

In occasione delle festività appena trascorse, i carabinieri della compagnia di Acireale, insieme agli specialisti del nucleo antisofisticazioni e sanità di Catania, hanno svolto degli accertamenti presso in diversi esercizi commerciali del centro cittadino. Sono state riscontate gravi carenze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le sanzioni vanno da 150 a a 900 euro: da luglio bisognerà anche sterilizzare gli animali che escono dalle abitazioni. Dal costo ai controlli, cosa c’è da sapere. - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: nomine, sanzioni, controlli, punteggi [LO SPECIALE] - X Vai su X

Bari – Controlli nei ristoranti: sanzioni per 30 mila euro e un’attività sospesa - Controlli dei Carabinieri nei ristoranti di Bari: sequestri, sanzioni per 30 mila euro e sospensione di un’attività per violazioni igieniche e lavoratori in nero. informatissimo.net scrive

Controlli in azienda di ovini: quattro denunce e 10mila euro di sanzioni - Verificate irregolarità su benessere animale, farmaci e macellazioni ... Lo riporta marsalalive.it

Halloween, i Carabinieri sequestrano i festoni pericolosi - I Nas sono intervenuti nelle province di Bari e della BAT per togliere dal commercio prodotti non a norma Sanzioni per 13mila euro sono state comminate ad alcuni commercianti dai Carabinieri del NAS, ... Lo riporta ambienteambienti.com