Contro l’invadenza delle balle da talk-show

Ha destato molto scalpore il confronto che ho avuto con l’economista Jeffrey Sachs a “Piazzapulita”. Il video ha avuto milioni di visualizzazioni ed endorsement importanti in tutto il mondo a partire dal premio Pulitzer Anne Applebaum e dal premio Nobel per la pace Oleksandra Matviichuk. Mi sono domandato come mai, dopo tanti confronti fatti con propagandisti putiniani, questo in particolare abbia avuto così ampia diffusione. Credo che la ragione si trovi nella mia risposta netta e affermativa alla domanda di Sachs “lei mi considera un bugiardo?”. E’ stato questo un momento liberatorio per tante persone che si sono stancate di sentire gravi menzogne mai contraddette dai giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

