Contributi regionali per l' editoria pubblicati gli elenchi definitivi degli ammessi

Cataniatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irfis ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi definitivi delle richieste ritenute ammissibili per ottenere i contributi, pari a tre milioni di euro, destinati alle imprese editoriali che hanno sede in Sicilia. Le graduatorie sono suddivise per categoria (cartacei, televisivi, radio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

