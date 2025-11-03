Contrasto al falso made in Italy | la guardia di finanza sequestra migliaia di capi d' abbigliamento femminili

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza del comando provinciale di Gorizia ha fatto sapere di aver individuato un’organizzazione che sarebbe coinvolta nella produzione e commercializzazione di abiti recanti l’etichetta “Made in Italy”, ma che in realtà risulterebbero realizzati in Romania. Le indagini hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

contrasto falso made italyBusiness da 120 miliardi per il falso Made in Italy. In 9 mesi già 90 denunce - «Parmesan», «Mozarella», il Colosseo o la nostra penisola stampati sulle etichette. Riporta ilmattino.it

contrasto falso made italyFalso Made in Italy: bloccati oltre mezzo miliardo di prodotti irregolari in 9 mesi - 000 interventi contro la contraffazione, portando al sequestro di quasi 527 milioni di prodotti falsi, etichettati in modo ... Come scrive altarimini.it

contrasto falso made italyGdF scopre banda che produceva capi'made in Italy'in Romania - I militari della Guardia di Finanza della compagnia di Gorizia hanno individuato una banda che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione "made in Italy", ma prodotti in realtà ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Contrasto Falso Made Italy