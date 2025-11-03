Contrasto al falso made in Italy | la guardia di finanza sequestra migliaia di capi d' abbigliamento femminili
La guardia di finanza del comando provinciale di Gorizia ha fatto sapere di aver individuato un’organizzazione che sarebbe coinvolta nella produzione e commercializzazione di abiti recanti l’etichetta “Made in Italy”, ma che in realtà risulterebbero realizzati in Romania. Le indagini hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
