Continua la fuga della mucca mentre il pet detective svela | Non è scappata il 21 ottobre

La mucca – che non era un toro – non si trova. Continuano le ricerche di Minerva, la mucca scappata dal macello diventata oggetto anche di trasmissioni televisive, e che si starebbe aggirando nella campagna brianzola. E intanto scoppia il ‘caso’ su quando sarebbe avvenuta la prima segnalazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

