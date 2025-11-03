Continua il tour nei cinema italiani di RIP opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis

Continua il tour nei cinema italiani di RIP Opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis con Augusto Fornari, Giulia Michelini, Valerio Morigi, Nina Pons, Maurizio Bousso, Caterina Gabanella, Simone Montedoro, Ernesto Mahieux e Antonio Catania Prosegue con successo il tour di RIP, opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis presentata in anteprima ad Alice nella Città. Il film prodotto da NVP STUDIOS – Gruppo NVP S.p.a e uscito in sala il 23 ottobre con Filmclub Distribuzione, ha nel cast Augusto Fornari, Giulia Michelini, Valerio Morigi, Nina Pons, Maurizio Bousso, Caterina Gabanella, Simone Montedoro, Ernesto Mahieux e Antonio Catania. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

