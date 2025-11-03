Continua il tour nei cinema italiani di RIP opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis

3 nov 2025

Continua il tour nei cinema italiani di RIP  Opera prima di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis  con Augusto Fornari, Giulia Michelini, Valerio Morigi, Nina Pons, Maurizio Bousso, Caterina Gabanella, Simone Montedoro, Ernesto Mahieux e Antonio Catania Prosegue con successo il tour di  RIP, opera prima di  Alessandro D’Ambrosi  e  Santa De Santis  presentata in anteprima   ad  Alice nella Città.  Il film prodotto da  NVP STUDIOS – Gruppo NVP S.p.a  e uscito in sala il  23 ottobre  con  Filmclub Distribuzione,  ha nel cast  Augusto Fornari, Giulia Michelini, Valerio Morigi, Nina Pons, Maurizio Bousso, Caterina Gabanella, Simone Montedoro, Ernesto Mahieux e Antonio Catania. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

